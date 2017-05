Dong sælger olie- og gasaktiviteter for milliarder

Køberen er Ineos, et enormt britisk selskab, der opererer inden for kemikalier. Ifølge Dong omsatte Ineos for omkring 40 milliarder dollar i 2016, svarende til 266 milliarder kroner.

- Siden vi i 2016 tog beslutningen om at frasælge vores upstream olie- og gasforretning, har vi arbejdet målrettet på at opnå den bedste transaktion ved at sælge virksomheden i sin helhed, få en fair og fornuftig pris for den og sikre, at der var optimale betingelser for, at olie- og gasforretningen kunne udvikles på langt sigt.

- Alt det har vi fået med aftalen med Ineos, skriver administrerende direktør for Dong, Henrik Poulsen, i meddelelsen.

Med salget går 440 medarbejdere til Ineos, der også får en produktion af olie på omkring 100.000 tønder om dagen. Af den kommer 70 procent fra norske oliefelter.

Ineos selv skriver, at man har købt Dongs olieaktiviteter for at sikre sig både olieproduktion, men ikke mindst også for at få knowhow fra medarbejderne.

- Dongs olie- og gas er et naturligt fit for Ineos i takt med, at vi vokser vores olieudvindingsaktiviteter.

- Vi er glade for at kunne købe en konkurrencedygtig, veldrevet forretning med et succesfuldt og erfarent hold, og en stærk portefølje i Nordsøen, skriver Ineos administrerende direktør Jim Ratcliffe i en pressemeddelelse.

Der er tale om et relativt kompliceret salg, da Dongs olie- og gasforretning også har store forpligtigelser i Nordsøen, hvor udstyr skal fjernes på en ansvarlig måde.

Dong har længe villet sælge sin olie- og gasforretning fra, da selskabet vil fokusere på havvindmøller og kraftværker.

Forretningen består, ud over anlægget i Fredericia, af en stribe olielicenser i Nordsøen. Dong står blandt andet for produktionen på det store Siri-felt og har en del af Ormen Lange-feltet i Norge.

Ifølge sit seneste regnskab producerede Dong 36,6 millioner tønder olie i 2016 hvilket gav et driftsresultat på 6,5 milliarder kroner.

Før salget har Dong 6200 ansatte. Efter salget vil Dong have omkring 5800 ansatte og en forretning, der omsætter for 61 milliarder kroner.