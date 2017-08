Dong sælger en halv vindmøllepark for 8,7 milliarder kroner

Det oplyser selskabet mandag aften i en meddelelse til fondsbørsen.

Det tyske havmølleprojekt Borkum Riffgrund 2 sælges til Global Infrastructure Partners (GIP) for 8,7 milliarder kroner. Beløbet skal betales over en periode fra 2017 til 2019.

Borkum Riffgrund 2 er under opførelse og ventes at være fuldt idriftsat i 2019.

GIP ejer i forvejen 50 procent af en anden af Dong Energy's tyske havmølleparker, Gode Wind 1.

- Vi er glade for at kunne bygge videre på det partnerskab, vi etablerede med GIP i forbindelse med Gode Wind 1 i 2015, siger Samuel Leupold, der er direktør for Wind Power i Dong Energy, i meddelelsen.

- Partnerskabet har været en succes for alle parter, og vi vil gøre vores bedste for at sikre, at samarbejdet om Borkum Riffgrund 2 bliver lige så vellykket, tilføjer han.

Transaktionen er betinget af godkendelse fra konkurrencemyndighederne. Myndighedernes vurdering ventes afsluttet inden udgangen af i år.

Dong kommer med regnskab for andet kvartal torsdag morgen.