Dong-direktør: Salg af olieafdeling fuldender grøn forvandling

Dong Energy har med et salg af sin olie- og gasforretning fuldført et identitetsskift. Det siger direktør Henrik Poulsen efter salget, der blev offentliggjort onsdag.

- Vores identitet er nu, at vi er et rendyrket vedvarende energiselskab. Vores omstilling fra at være et fossilt selskab for nogle få år siden til at være et rendyrket grønt selskab er tilendebragt, siger han:

- Vi skal videre ud af vejen med grøn vækst. Vi skal ekspandere havvindforretningen. Vi skal ekspandere inden for bioenergi, og vi har planer for at omstille vores kulforretninger.