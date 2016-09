En sag, om hvorvidt Elsam misbrugte sin position til at sælge el for dyrt, får endnu et kapitel. Foto: Scanpix/Claus Fisker

Send til din ven. X Artiklen: Dong anker Elsam-dom om for høje elpriser Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Dong anker Elsam-dom om for høje elpriser

Energiselskabet mener ikke, at Elsam i 2005 og 2006 misbrugte sin position til at tage for høje priser.

Erhverv - 13. september 2016 kl. 10:06 Af Ritzau Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Dong Energy anker Sø- og Handelsrettens dom, hvori Elsam blev dømt for at misbruge sin position på markedet til at opkræve for høje priser. Elsam er siden blevet nedlagt og videreført under Dong Energy. Det oplyser Dong Energy i en pressemeddelelse.

Sagen stammer tilbage fra 2005 og første halvår af 2006, hvor energiselskabet Elsam ifølge Sø- og Handelsretten misbrugte sin dominerende markedsposition til at opkræve for høje elpriser. Konkurrencerådet og Konkurrenceankenævnet er tidligere nået frem til samme konklusion. Dong Energy - som Elsam blev en del af ved en fusion - sendte i 2008 sagen til Sø- og Handelsretten for at få prøvet den ved retten. Her tog det otte år, før en afgørelse faldt 30. august i år. 1106 virksomheder og kommuner med energiselskaberne Energi Danmark, Scanenergi og OK i spidsen mener tilsammen at have 4,4 milliarder kroner til gode plus renter. Dong har i henhold til en tidligere opgørelse fra Konkurrencestyrelsen lagt 298 millioner kroner plus procesrenter til side til dækning af eventuel erstatning. Det ser selskabet ingen grund til at ændre ved, oplyses det pressemeddelelsen. - Vi har nærlæst Sø- og Handelsrettens dom, og vi har besluttet at anke den, siger koncerndirektør i Dong Energy Thomas Dalgaard i pressemeddelelsen. - Ganske vist giver Sø- og Handelsretten os medhold i, at den økonomiske model, som var grundlaget for Konkurrencerådets afgørelse tilbage i 2007, er i strid med økonomisk teori og ikke kan bruges til at afgøre, om konkurrencereglerne er brudt. - Men alligevel når retten til vores overraskelse frem til den konklusion, at Elsam har misbrugt sin stilling - uden at det fremgår klart af dommen, hvordan retten er kommet til det resultat.