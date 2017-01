Døgnåbent i Bilka var en succes som nok bliver gentaget

Bilka overgik budgetterne for omsætningen i december, hvor butikkerne var åbne døgnet rundt.

Og forsøget har vist sig at være en succes, fortæller Bilkas direktør, Mark H. Nielsen, efter at decembersatsningen er blevet evalueret.

- Eksperimentet med at holde åbent i nattetimerne i december er gået over alt forventning.

- Julehandlen har været ualmindelig flot, og vi er nået et pænt stykke over, hvad vi havde budgetteret med, siger han.

Det er ikke kun omsætningen, der har nydt godt af de udvidede åbningstider.

Også kunderne har ifølge Mark H. Nielsen fået en bedre indkøbsoplevelse, ligesom butikkerne har fremstået mere indbydende.

- Kunderne har haft mulighed for at handle, lige når de ville, mens personalet har kunne bruge de mere stille timer til at fylde hylderne op og bestille varer hjem, så kunderne om morgenen er blevet mødt med en butik, der har været i rigtig pæn stand og i dagtimerne har været toptunet, siger han.

Mark H. Nielsen fortæller, at der naturligvis har været flere kunder i de sene aftentimer og tidlige morgentimer end midt om natten.

Men på en god nat har der alt i alt været flere hundrede kunder igennem hvert varehus.

Derfor er det sikkert ikke sidste gang, at man får lov at tøffe rundt med en indkøbsvogn i et Bilka-supermarked, mens de fleste andre sover.

- På baggrund af den succes, det har været, og de erfaringer, vi har gjort os, kunne vi godt forestille os at holde åbent på samme måde igen eller i en anden sammenhæng holde åbent på ekstraordinære tidspunkter, siger han.