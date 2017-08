- Med små årgange og besparelser fra regeringen, så er størrelse i dag et krav for at sikre et varieret uddannelsesudbud på Sjælland ? med de udbudssteder vi har, siger ZBC?s direktør Michael Kaaas-Andersen om den nye fusion mellem Selandia, Sosu Sjælland og ZBC.

Direktør med turbo og talegaver

Sådan siger Michael Kaas-Andersen, direktør for den nyligt fusionerede erhvervsskole ZBC, der har afdelinger i otte byer i Region Sjælland. Og ikke mindst 1000 ansatte. Dertil kommer mere end 20.000 elever og kursister, der er inden for dørene i løbet af et kalenderår.

- Målet med fusionen er ikke at samle uddannelserne færre steder, men tværtimod at sikre, at udbuddene bliver derude, hvor eleverne er. Det gør det også nemmere at spille sammen med det lokale erhvervsliv - også når vi skal løse for eksempel opkvalificeringsbehov, og når vi skal støtte de unge i at få en uddannelse og et godt liv, siger Michael Kaas-Andersen.