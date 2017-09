Direktør følger alle projekter til dørs

- Det er nødvendigt for mig at have folk til at styre det administrative, så jeg har tid til at køre ud på byggepladserne for at give en hånd med og sikre, at alle projekter kører planmæssigt. Jeg er dog selv inde over alle de tilbud, som vi sender af sted, forklarer Palle Gade, der kæmper en hård kamp for at få nok kvalificeret arbejdskraft.