Diktatur sendte milliarder gennem Danske Bank

Det fremgår af omfattende materiale, som avisen er kommet i besiddelse af.

Materialet omfatter blandt andet detaljerede kontooplysninger og kontoudtog. De viser tusindvis af transaktioner fra 2012 til 2014 gennem Danske Bank fra fire selskaber med tætte forbindelser til regimet i Aserbajdsjan.

Berlingske har delt materialet med den internationale journalistorganisation OCCRP.

De 16.000 transaktioner er blevet gennemgået sammen med blandt andet britiske Guardian, tyske Süddeutsche Zeitung samt en lang række andre medier i Europa og USA.

Eksperter vurderer, at Danske Bank ved at undlade at gribe ind over for de højst mistænkelige transaktioner groft har brudt de såkaldte hvidvaskregler. Det skal ellers modvirke international kriminalitet og korruption.

- Danske Bank bryder alle grundlæggende regler i hvidvaskloven med denne sag, siger Jakob Dedenroth Bernhoft, ekspert i hvidvaskreglerne og direktør i Revisorjura.dk.

L. Burke Files, der er partner i det amerikanske Financial Examinations and Evaluations og ekspert i finansiel efterforskning, har analyseret det omfattende datamateriale.

Ifølge ham burde transaktionerne "absolut have medført røde advarselsflag" i Danske Bank.

- Hvis jeg skal vurdere, hvor alvorlig den her sag er på en skala fra ét til ti, så er det et tital, siger han.

Det er blot anden gang inden for et halvt år, at Danske Bank bliver hvirvlet ind i en omfattende sag om hvidvask.

I foråret var Danske Bank centrum i en anden sag om hvidvask af milliarder gennem det østeuropæiske land Moldova.

Ifølge Danske Banks chefjurist, Flemming Pristed, er den nye sag om milliarderne fra Aserbajdsjan "desværre endnu et eksempel på, at vi i den her periode ikke har været gode nok til at forhindre, at vi kunne blive misbrugt til hvidvask og andre ulovlige aktiviteter i vores estiske filial".