Detailsalget steg i april

Mens væksten i april var højere end i marts, var det stadig noget under den solide fremgang i februar på 0,6 procent.

Set over de sidste tre måneder er detailsalget steget med 0,5 procent, pænt over den foregående tremåneders periode, hvor salget dykkede med 0,2 procent.

- Fremgangen i detailsalget er godt nyt for virksomhederne. Lidt mere fredagsslik, en ekstra bøf eller et par nye bukser giver flere ordrer til virksomhederne, og det er med til at skabe flere job, skriver cheføkonom i Dansk Industri Morten Granzau.

Privatforbruget, som detailsalget siger noget om, er en afgørende del af den danske økonomi.

- Vi tror på fremgang i forbruget på knap 5 procent samlet set i 2017 og 2018, hvilket vil understøtte den økonomiske vækst herhjemme og løfte beskæftigelsen i de private virksomheder op mod nye rekordhøjder, siger cheføkonom Morten Granzau.

Fremgangen i detailsalget er selvsagt også et tegn på, at det lysner for danskernes privatøkonomi.

Hos Danske Bank Noterer privatøkonom Louise Aggerstrøm Hansen sig, at fremgange i forbruget har været trukket af, at lønstigningerne har oversteget inflationen de sidste par år.

Den effekt kan bremse op, da inflationen er for opadgående nu. Til gengæld er der plads til at flere lån.

- Vi regner med, at der kommer lidt mere gældsfinansieret forbrug. Normalt i opsving øger vi gælden, så forbruget vokser hurtigere end indkomsten.

- Det har vi ind til videre ikke gjort denne gang, fordi gælden var stor i forvejen oven på de store stigninger i 00'erne. Men nu nærmer vi os et mere normalt niveau af gæld set i forhold til indkomst og huspriser, skriver privatøkonomen.