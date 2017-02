Det skal være slut med gift i friluftstøj fra Gore-Tex

Gore Fabrics vil udfase PFC i sine produkter inden 2020. Et kæmpe fremskridt for branchen, mener Greenpeace.

PFC-stoffer anvendes i produktionen af vandafvisende membraner. De findes derfor blandt andet i emballage til fødevarer og i imprægnering til tekstiler.

Miljøorganisationen Greenpeace har siden 2011 kæmpet for at få de store tøjproducenter til at udfase brugen af farlige kemikalier i tøjproduktion og i særdeleshed PFC-kemikalierne. Her kalder man udviklingen en "gamechanger."

- Det er ikke bare et kæmpe fremskridt på vejen til en mere miljøvenlig produktion for Gore Fabrics, når de nu lover produkter fri for skadelig PFC.

- Det er en gamechanger for store dele af branchen, siger Mads Flarup Christensen, der er generalsekretær hos Greenpeace i Norden, i en pressemeddelelse.

Udfasningen skal ifølge Gore Fabrics foregå i to trin.

Først skal PFC-kemikalierne udfases i de generelle materialer inden 2020. Det dækker 85 procent af produkterne. Derefter skal et beskyttende materiale, der dækker de øvrige 15 procent, udfases inden 2023.