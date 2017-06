Det bliver dyrere for Nordea-kunder at bruge visa i udlandet

Storbanken Nordea gør det dyrere for de danske kunder at shoppe og spise på restaurant i udlandet, hvis de bruger deres visa/dankort til at betale med. Det skriver DR Nyheder.

Dermed koster det 15 kroner i betaling til Nordea, hver gang danskerne betaler 1000 kroner med deres visa/dankort i en europæisk butik, og 20 kroner, når danskerne bruger 1000 kroner i en butik uden for Europa.

- Vi ved, at danskerne på deres udenlandsrejser hovedsageligt bruger deres visa/dankort, og derfor er gebyrstigningen en dårlig nyhed for rigtig mange danskere, siger bestyrelsesformand John Norden fra portalen Mybanker.

Nordea skriver i et skriftligt svar til DR, at stigningen er udtryk for en "forenkling" af priserne.

Prisstigningen kommer, efter at konkurrenterne Danske Bank og Jyske Bank hævede priserne tidligere på året.

Mediet InsideBusiness skrev i marts, at Danske Bank og Jyske Bank hæver gebyret fra 1 procent til 1,5 procent for brug af kort i Europa og fra 1,5 procent til 2 procent i resten af verden.

Ifølge InsideBusiness hæver bankerne gebyrerne for at kompensere for tabte indtægter på grund af negative renter.

Stigningen fik Forbrugerrådet Tænk til at kritisere bankerne.

- Det er et tag-selv-bord for bankerne, sagde seniorøkonom Troels Holmberg i Forbrugerrådet Tænk til Ritzau om valutakursgebyrerne, som ikke lige er til at få øje på, medmindre man nærlæser kortaftalen med banken.

- Priserne burde falde i stedet for at stige. Der er enorme stordriftsfordele for bankerne ved at drive de her kort, siger han.