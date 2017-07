Se billedserie Frokoststuen hos Companized har sin egen stil. Det er i kælderen, hvor ejer Lars Møller Bengtsen her tager plads bag det gamle brændekomfur med otte kogeblus. Den fortæller sin egen historie om tidligere stordrift i den mere end 200 år gamle ejendom. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Designerdåser til margarine, marcipan og Mary Fonden

Erhverv - 03. juli 2017 kl. 11:30 Af Else Damsgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når vin- eller chokoladegaven til værtinden, onklen eller kunden skal være noget særligt, er der oftere en dåseemballage med i spillet.

- Tin har en værdiskabende effekt. Gaven bliver flottere. Og har man købt gaven med hjem fra lufthavnen, ønsker mange, at modtageren ikke skal kunne købe en tilsvarende henne i Fakta.

Det fortæller Lars Møller Bengtsen, der ejer Companized i Lejre sammen med sin ægtefælle Majbritt Møller Bengtsen.

I 11 år har de sammen drevet firmaet, der tidligere var ejet af Lars Møller Bengtsens søster. Da ægteparret overtog roret, besluttede de at ændre virksomhedens forretningskoncept for at fremtidssikre den.

- Jeg blev partner allerede for 17 år siden, hvor reklameartikler, logo-tøj og firmagaver var omdrejningspunktet, men da Majbritt og jeg skulle drive virksomheden sammen, besluttede vi at ændre hele forretningskonceptet og gik i stedet ind på emballage, siger Lars Møller Bengtsen, mens vi sidder om det store hvide bord i deres højloftede showroom. Over bordet hænger to meget store halvkugleformede lamper - naturligvis i stål.

På gulvet, i vindueskarmen og langs væggene er der et mekka af tindåser i utallige former og farver - alt fra tedåser i pastelfarver fra Perchs til den klassiske Anton Berg-pink chokolade-dåse og farverige kufferter fra Mary Fonden med sloganet »Fri for mobberi«.

For seks år siden besluttede ejer-parret, at virksomheden skulle skifte navn fra Company House til Companized - dannet af ordene company og customized. Det var der en dybere mening med.

- Navnet skulle have signalværdi, og virksomheden er karakteriseret ved at producere kundespecifikke designs. Samtidig brugte vi den nye identitet som startskud til at komme ind på eksportmarkeder, siger Lars Møller Bengtsen, der selv startede sin karriere med at vende burgere på McDonalds og blev senere restaurantchef i samme kæde. Nu er burgerne erstattet af dåser, der afsættes i 22 lande.

