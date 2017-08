Der er kommet ny rangorden på første række i modeugen

Ifølge Camilla Frank, der er direktør for Copenhagen Fashion Week, er der nemlig også sket et opbrud i hierarkiet blandt de inviterede til modeugens mere end 30 modeshows.

Her deltager traditionelt indkøbere fra større butikskæder, ligesom journalister fra de store modemagasiner traditionelt er blevet placeret på de stole, hvor udsigten er bedst.

Men i år har det været helt tydeligt, at der er kommet en ny rangorden, som er anderledes end for 10 år siden.

- Den vigtigste nu kan være den person med 100.000 følgere, som lægger billeder op på sin Instagram-profil og kan være med til at skabe en masse omtale og hype.

- Men det kan også være indkøbere fra store netbutikker, der har en stor kundekreds og repræsenterer en stor salgsmulighed.

- Først på tredjepladsen finder man de store modemedier som Elle og Vogue. Og hvis du kommer fra et modemagasin med en mindre læserskare på et par tusinde, er du tæt på at være ligegyldig, siger Camilla Frank.

Interessen for at overvære de forskellige shows er dog ikke blevet mindre, men de er fortsat lukket land for de fleste.

- Vi vil gerne invitere slutbrugerne med til festen, men vi skal omvendt også huske, at der også er professionelle, der arbejder med mode året rundt, som skal have plads og mulighed for at passe deres arbejde, siger Camilla Frank.

Modeugen har dog også en lang række arrangementer for andre end den snævre inderkreds.

Blandt andet blev der tirsdag afholdt et talent-modeshow med tre nye designere, som alle kunne købe adgang til.

- De har måske ikke et stort publikum endnu, og for dem handler det meget mere om opmærksomhed end om salg, forklarer direktøren.

Modeugen består foruden modeshows af en række modemesser, der fortsætter fredagen ud.

Lørdag sluttes der af med tre arrangementer for det almindelige publikum, heriblandt en designerfrokost og en såkaldt artwalk rundt i københavnske gallerier.