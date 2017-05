Der bliver stadig flere lønmodtagere i Danmark

- Dog er der 39.600 færre, end da lønmodtagerbeskæftigelsen toppede i marts 2008, skriver Danmarks Statistik.

Bag udviklingen i marts ligger, at det private erhvervsliv hyrede 2800 nye lønmodtagere, mens 300 forsvandt fra det offentlige.

- Det er positivt, at jobfremgangen i marts er så tydelig, skriver cheføkonom hos Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Erik Bjørsted.

- Med gode jobtal i baghånden er forbrugerne mere tilbøjelige til at løsne livremmen og øge deres forbrug, og det er der brug for.

- Den største trussel mod opsvinget er ikke mangel på arbejdskraft, men derimod hvis efterspørgslen fra forbrugerne eller udlandet svigter, siger han.

En stribe andre økonomer, deriblandt fra Nykredit, Dansk Industri og Dansk Erhverv, ser dog anderledes på det og løfter advarende fingre om flaskehalse og mangel på arbejdskraft i forbindelse med tallene.

- Vi kan dog ikke benægte, at udviklingen i første kvartal ligeledes bør ses som en påmindelse om, at der er en risiko for mere udbredte flaskehals- og mismatchproblemer på arbejdsmarkedet.

- Det er en risiko, der skal tages alvorligt, da en overophedning af arbejdsmarkedet kan betyde en brat ende på opsvinget, skriver Nykredits seniorøkonom, Jacob Isaksen.

Samme frygt deler cheføkonom hos Dansk Erhverv Steen Bocian, der begræder, at pensionsalderen alligevel ikke bliver hævet.

- Det bliver gradvist vanskeligere for virksomhederne at skaffe den arbejdskraft, de har behov for. Det er i det lys ærgerligt, at regeringen i går måtte skrinlægge planerne om at hæve pensionsalderen lidt tidligere end, hvad der ellers lå i kortene.

- Erfaringerne med at hæve tilbagetrækningsalderen har ellers over de seneste år været gunstige. Erhvervsdeltagelsen blandt ældre er steget kraftigt som følge af de allerede gennemførte reformer, skriver han.