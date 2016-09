Den højeste løn giver den længste arbejdstid

- Den aftalte ugentlige arbejdstid dækker over det antal timer, der ifølge personen er aftalt med arbejdsgiver. Og den faktiske ugentlige arbejdstid er det konkrete timeantal, som personen angiver at have arbejdet, skriver Danmarks Statistik.

Forskellen mellem den aftalte arbejdstid og den reelle arbejdstid er klart størst hos dem, der tjener mest.

Blandt de 20 procent i undersøgelsen, der har den største løncheck, var den aftalte ugentlige arbejdstid på 38,9 timer. Den faktiske arbejdstid lyder på 40,6 timer.

I den modsatte ende af skalaen, hos de 20 procent, der tjener mindst, var den aftalte arbejdstid på 35,9 timer, mens den faktiske arbejdstid lød på 35,2 timer.

- Jo højere løn blandt fuldtidsansatte lønmodtagere, desto højere var den faktiske og den aftalte ugentlige arbejdstid, skriver Danmarks Statistik.

Ud over forskellen på indkomstgrupperne er der en markant forskel mellem mænd og kvinder, når det kommer til forskellen mellem den aftalte og faktiske arbejdstid.

For mænd arbejder alle med undtagelse af den lavestlønnede femtedel mere, end der står i deres aftaler. For den højestlønnede femtedel drejer det sig om to timer om ugen.

Kun den lavestlønnede femtedel arbejder mindre, end den aftalte arbejdstid.

For kvinder er tabellen omvendt. Her arbejder alle indkomstgrupper med undtagelse af den øverste femtedel mindre end den aftalte arbejdstid. Den lavestlønnede femtedel arbejder 1,2 timer mindre end aftalt om ugen.