Den danske handelsflåde vokser med 21 skibe på et år

Det viser en opgørelse over den danske handelsflåde, som Danmarks Rederiforening har lavet.

Danmark har lange traditioner som søfartsnation, og det danske flag er fortsat en flittig gæst i fremmede havne verden over.

Den viser, at der er registreret 683 handelsskibe i Danmark i april, svarende til en fremgang på 21 skibe i forhold til for et år siden.

Også når det gælder flådens størrelse går det fremad. Den samlede kapacitet er således på 15,6 millioner bruttoregisterton, hvilket er 200.000 bruttoregisterton mere end sidste år.

- Udviklingen i den danske handelsflåde viser, at det er attraktivt at sætte sine skibe under dansk flag.

- Det skal vi holde fast i, så Danmark fortsat er en af verdens 10 største søfartsnationer som i dag, siger Anne H. Steffensen, der er administrerende direktør for foreningen.

Hun må dog konstatere, at beskæftigelsen på skibene faldt sidste år.

Det skyldes, at flere skibe lå stille i 2016. Det betød en tilbagegang på knap tusinde ansatte til 16.785. Beskæftigelsen på land udgjorde 6237.

- Det er aldrig godt nyt, når beskæftigelsen til søs falder, men det var desværre forventet på grund af et vanskeligt år for den globale shippingindustri.

- Vi har dog set en forbedring af rederiernes eksporttal i de seneste to kvartaler, og vi håber, at det vil afspejle sig positivt, siger Anne H. Steffensen.

Faldet i beskæftigelsen på skibene er især gået ud over udenlandske søfolk.

833 af dem mistede jobbet sidste år, mens det samme kun gjaldt for 143 danskere.

Danskere udgjorde i 2016 45 procent af de beskæftigede til søs.