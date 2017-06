Se billedserie Birger Daurehøj foran Daurehøj Erhversbygs domicil i Tuse ved Holbæk. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Daurehøj skal også levere projekter

Erhverv - 20. juni 2017 kl. 11:45 Af Lisbeth A. Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tidligere på året blev Daurehøj Erhvervsbyg A/S i Tuse ved Holbæk kåret som en af fire vindere af en rammeaftale om nye boliger i hovedstadsområdet. Rammeaftalen vender den traditionelle byggeproces på hovedet og lader entreprenørerne være med til at finde ud af, hvad der konkret skal bygges.

Det er boligselskabet Domea, der står bag partnerskabsaftalen, hvor de fire entreprenører de kommende fire år vil komme i spil til nye boligbyggerier for op mod 2,8 milliarder kroner.

Entreprenørerne har budt ind med et byggekoncept bestående af modulopbyggede råhuse i betonelementer, men det er endnu uvist, hvor de konkret kommer til at ligge, og hvilken målgruppe byggeriet sigter mod. Det skal entreprenørerne nemlig også være med til at give deres bud på, ligesom de skal være med til at finde de arealer, hvor boligerne skal ligge.

- Tanken om, at man skal præsentere et projekt for en bygherre og nærmest skabe et behov, er spændende, siger Carlo Chow, der er arbejdende bestyrelsesformand hos Daurehøj Erhvervsbyg.

Den nye måde at arbejde på afspejler sig direkte i hans arbejdstid, hvor han skal bruge halvdelen af sin tid på opsøgende arbejde.

Derudover er der også masser af mere traditionelle opgaver i porteføljen hos Tuse-firmaet. Men selv om de er traditionelle i en forstand, spænder de vidt i andre.

Daurehøj Erhvervsbyg har hovedentreprisen på Karises nye, grønne bydel »Permatopia«, der har den vision at skabe et selvforsynende samfund med et kredsløb, som ikke forurener eller nedbryder naturen.

Tømrervirksomheden med en stab, som p.t. ligger omkring 75 timelønnede tømrere, tager sig af total- og hovedentrepriser. De ligger typisk mellem 50 og 100 millioner kroner, men opgaverne kan både være større og mindre.

Da virksomheden blev etableret i 2003 og voksede med tilkøb af en anden tømrervirksomhed i 2006, var det også med hoved- og totalenterpriser for øje. Men det var faktisk fagentrepriserne på tømrerarbejde, der fik firmaet støt gennem de økonomiske kriseår, hvor den også voksede hurtigst.

