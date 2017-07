Datingside får bøde for at få kunderne til at binde sig

- Dommen er et eksempel på, at erhvervsdrivende ikke må lokke forbrugere til med gode tilbud, som der ikke er realitet i, skriver forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen i meddelelsen.

Single.dk, der er ejet af selskabet Babel ApS, lovede sine kunder, at de kunne teste et guldmedlemskab i en uge for 19 kroner helt uden binding. Det blev anført, at medlemskabet kunne opsiges når som helst.

- Ved at takke ja til tilbuddet indgik forbrugerne dog en aftale om et løbende abonnement til 45 kroner per uge efter de første syv dage med en bindingsperiode på ti uger, medmindre de nåede at opsige medlemskabet inden for de første syv dage.

- Forbrugerne fik ikke penge tilbage for det forudbetalte medlemskab, hvis de opsagde medlemskabet inden for bindingsperioden på de ti uger, skriver Forbrugerombudsmanden.

Retten i Viborg har vurderet, at det dermed var vildledende at kalde tilbuddet uden binding.

- I denne sag vildledte Babel ved at love forbrugerne "ingen binding", når forbrugerne faktisk netop blev bundet til et abonnement i ti uger.

- Desuden var det vildledende, at Babel oplyste, at medlemskabet kunne opsiges når som helst, når forbrugerne blev bundet til at betale for hele bindingsperioden, skriver Christina Toftegaard Nielsen.

Babel gav i 2016 et overskud på 1,5 millioner kroner til sine ejere.