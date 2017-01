Artiklen: Datingkongerne Wagner lægger millioner for at gå solo

Datingkongerne Wagner lægger millioner for at gå solo

Efter 19 års partnerskab vil familien Wagner for fremtiden være eneejere af Freeway-koncernen.

Det sker efter 19 års partnerskab med de nu tidligere partnere Peter Johan Sønderby og Henrik Back, der får et trecifret millionbeløb med fra handlen, skriver Morten Wagner på Facebook.

Morten Wagner bliver dog ikke eneste ejer af selskabet. Sammen med sin far, der hedder Morten Wagner Senior, fører de to nu koncernen videre.

Ud over de hjemmesider som Freeway-koncernen selv har startet, har virksomheden også investeret i en række it-virksomheder.

Morten Wagner siger til Dagbladet Børsen, at forhandlingerne om overtagelsen af selskabet varede en uges tid, og at parterne skilles som venner.

- Vi har været partnere i 19 år og lavet nogle af de største web-successer i Danmark. Mine to partnere, Peter Søndergaard og Henrik Back, vil gerne videre med deres egne projekter, hvor jeg og min far rigtig gerne vil fortsætte, siger Morten Wagner til Børsen.

Ifølge Morten Wagner var det en forskellig opfattelse af, hvilken retning Freeway-koncernen skulle gå, der førte til bruddet.

- Nogle gange har man forskellige interesser, hvor vi gerne vil investere penge i at udvikle koncernen, hvor de andre hellere ville have pengene ud. Der har vi ikke helt ensrettede interesser, og det var svært at forene til sidst, siger han til Børsen.

Morten Wagner slutter sin lange Facebookopdatering med beskeden om, at hvis der er nogle, der ligger inde med en god idé, så vil han gerne investere i virksomheden.

Udover Freeway er Morten Wagner kendt for at være manden bag internetsuccesen Just Eat, som han blandt andet startede sammen it-iværksætteren Jesper Buch.