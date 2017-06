Dataslugende mobilkunder kan have prisstigninger forude

Fra torsdag kan man tale, sms'e og bruge data med sin mobiltelefon eller tablet, når man opholder sig i et andet EU-land, uden længere at risikere at få en stor regning med hjem.

En række danske selskaber har allerede svaret igen ved at sætte abonnementspriser i vejret med 10-20 kroner. Og der kan være flere prisstigninger i vente, vurderer to teleanalytikere.

- I takt med, at danskerne får sommerferie, drager sydpå og begynder at bruge deres smartphones og tablets under de nye regler, så bevæger selskaberne sig ind i ukendt territorium. De danske teleselskaber ved reelt ikke, hvordan kunderne vil reagere.

- Det er klart, at hvis kunderne virkelig tager de nye regler til sig, og dataforbruget eksploderer i udlandet, så står de danske teleselskaber på den anden side af sommerferien med et stort problem, siger senioranalytiker Morten Imsgard, Sydbank.

De nye regler fra EU begrænser, hvor meget det må koste at bruge sin mobiltelefon på tværs af landegrænser - såkaldt roaming.

Men det udløser ifølge selskaberne ekstra omkostninger, da de skal betale for deres kunders data hos andre.

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V), der er den ansvarlige minister for teleområdet, glæder sig over de nye regler.

- Fra i dag kan man rejse rundt i Europa uden at bekymre sig om tårnhøje regninger, siger han.

Lars Christian Lilleholt har tidligere sagt, at de nye roamingregler er en sejr for forbrugerne, uanset at selskaberne samtidig sætter priserne op.

Han har samtidig opfordret mobilkunderne til at sætte sig grundigt ind i deres abonnementsbetingelser for at se, om der er et bedre tilbud at hente på markedet. Det samme har Forbrugerrådet Tænk.

Om kunderne reagerer ved at shoppe rundt mellem selskaberne, vil vise sig i de kommende kvartalsregnskaber, siger chefanalytiker Mikael Friis Jørgensen, Alm. Brand.

Og det vil være med til at lægge kursen for, om selskaberne kan finde på at hæve priserne igen, siger han.

- Men uagtet, at roaming allerede har betydet stigende priser, så er hele branchen jo enige om, at de skal have rettet op på indtjeningen på det danske marked. Så vi vil nok se stigende mobilpriser. Det er den vej, branchen bevæger sig hen, siger han.