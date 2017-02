Danskernes længere levetid koster dyrt hos ATP

- ATP har som en konsekvens af de senere års stigninger i levetiden, både i Danmark og internationalt, justeret sin langsigtsprognose for levetidsudviklingen.

- Bestyrelsen har besluttet at reservere yderligere 9,9 milliarder kroner til forbedret levetid, så ATP kan sikre medlemmerne deres livslange pension. Det sker ved at overføre beløbet fra ATP's bonuspotentiale til de garanterede pensioner, lyder det i meddelelsen.

ATP's reserver - bonuspotentialet - var ved udgangen af 2016 på 100,5 milliarder kroner.

- 2016 har været tilfredsstillende for ATP - og for vores medlemmer. Det har været et turbulent år, men alligevel har ATP leveret et godt investeringsafkast, siger ATP's direktør Christian Hyldahli i meddelelsen.

- Resultatet har gjort det muligt for os at forlænge garantierne for Livslang Pension yderligere, da befolkningens levetid stiger mere end forventet, siger han.