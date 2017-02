Danskernes flugt fra store tv-pakker presser TDC

- Prisstigningerne i året kunne ikke opveje højere priser på indhold og den negative effekt fra migration mod mindre tv-pakker.

- Kundebasen steg med 2000 som et resultat af ankomsten af 30.000 nye kunder fra en antenneforening. Det blev dog opvejet af "cord cutting" (folk, der helt opgiver tv red.) og adskildning af tv og internet, skriver TDC.

Andelen af kunder, der har den mindste tv-pakke, steg i 2016 til 32,5 procent. I 2015 var andelen 30,6 og i 2014 28,2 procent.

- Den lille tv-pakke er sidste stop, inden at du slet ikke har flow-tv længere.

- Det er TDC's store opgave at bremse den udvikling. For det er klart, at jo flere kunder du har, der står på det sidste trin inden et farvel til tv, jo mere bekymrende er det, siger TDC-analytiker hos Sydbank Morten Imsgard.

Problemet med migrationen mod mindre pakker og et helt farvel til tv kan hurtigt blive endnu værre.

- Indtil videre har det været en relativ stabil bevægelse. Men man må ikke undervurdere, at jo flere der gør det, jo flere har pludseligt en bekendt, der har gjort det og kan fortælle om, hvor mange penge de sparer, og at de ikke savner tv.

- Så kan der komme en slags ketchup-effekt, siger Morten Imsgard.

TDC prøver at standse udviklingen ved at få tv-kunderne til at bruge TDC's tv-boks. Den samler flow-tv og streamingtjenester. Det binder kunderne mere til TDC og holder TDC i hjemmet.

Positivt for TDC er det derfor, at en lille tredjedel af kunderne nu har en boks. På den lange bane gør det dog ingen forskel, vurderer Morten Imsgard.

- Det er bare at udsætte det uundgåelige, men det er også det, det handler om for TDC. De skal holde fast i deres forretning så lang tid som muligt, mens de finder en ny forretningsmodel, siger han.