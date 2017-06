Danskerne holder på pengene trods øget optimisme

- Selv om forbrugerne er positive over for familiens økonomiske situation, vurderer de, at det ikke er fordelagtigt at anskaffe større forbrugsgoder i øjeblikket.

- Indikatoren er minus 5,6, og ligger tæt på gennemsnittet for det seneste halve år, som er minus 6,0, skriver Danmarks Statistik.

Flere økonomer peger da også på, at selv om det går pænt frem for økonomien, og flere og flere kommer i job, så er danskerne tilbageholdende med begave sig selv.

- Selv om forbruget er i pæn vækst, så er der ikke tale om en meget høj forbrugsvækst - og forbrugskvoten er da også fortsat meget lav.

- Der er således ikke noget, som tyder på, at vi danskere på nuværende tidspunkt lever over evne - snarere det modsatte, vi er fortsat meget forsigtige i vores privatøkonomi, skriver cheføkonom hos Dansk Erhverv Steen Bocian i en kommentar til tallene.

Ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd brugte danskerne sidste år en historisk lav andel af deres indkomst på forbrug.

- Der er plads til, at forbrugerne løsner livremmen lidt. De voksende reallønninger sammen med de lave renter, voksende boligpriser og de gode jobtal bør også kunne skubbe mere gang i forbruget.

- Opsvinget har dog brug for tillid for at kunne accelerere, skriver cheføkonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Erik Bjørsted i en kommentar.