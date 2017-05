Danskerne er imod topchefernes millionlønninger

En større måling foretaget for Finans af Wilke viser, at langt hovedparten af danskerne er skeptiske overfor de millionlønninger, der bliver givet i toppen af erhvervslivet.

- Jeg synes ikke, det er overraskende, at mange danskere mener, topcheferne tjener for meget.

- Men jeg synes, det er tankevækkende, at det er en opfattelse, der går hen over de politiske skel og indtjeningsniveau, siger Ken Bechmann, professor i finansiering ved handelshøjskolen CBS, til Finans.

Målingen viser, at 68 procent af de 2000 adspurgte mener, at chefernes lønninger er for høje.

Det er ens på tværs af politiske holdning, hvor kun folk, der stemmer på De Radikale eller Liberal Alliance, er en smule mindre kritiske.

Samtidigt mener næsten tre ud af fire af de adspurgte, at det er vigtigt for sammenhængskraften i samfundet, at cheflønningerne ikke stikker af fra den almindelige lønudvikling.

Det har den ifølge en analyse foretaget af Deloitte, som refereret af Finans, gjort.

Ifølge analysen er cheflønningerne steget med 10 procent om året, mens bonusserne er steget med 22 procent om året i perioden fra 2013 til 2016.

Til sammenligning er den gennemsnitlige løn i det private erhvervsliv steget med seks procent i hele perioden.

- Det handler i høj grad om, hvad man skal betale for at få den bedste mand til jobbet.

- Hvis du vil have den bedste angriber på dit fodboldhold, må du betale for det, siger Lars Frederiksen, formand for Komiteen for God Selskabsledelse, til Finans.

Det seneste år er diskussionen om cheflønninger blusset op. Det er sket ikke mindst efter chefen for Nets, Bo Nilsson, fik en bonus på over en halv milliard kroner efter børsnoteringen af selskabet.

Der har også været kritik af chefen for Dong, Henrik Poulsens, løn og hos Carlsberg stemte flere aktionærer imod bestyrelsens forslag om lønnen til ledelsen på den seneste generalforsamling.