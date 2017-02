Jim Hagemann Snabe er udset til at afløse Gerhard Cromme som bestyrelsesformand for Siemens.

Dansker skal stå i spidsen for tysk industrikoncern

Det er særligt Jim Hagemann Snabes indsigt i it og digitalisering, der er årsag til nomineringen.

- Digitalisering udgør en stor udfordring for samfundet og for virksomheder.

- Hr. Snabe har tilbundsgående brancheerfaring inden for software og digitalisering.

- Anbefalingen af ham sætter kursen for den langsigtede planlægning og kontinuitet i Siemens' bestyrelse, siger den afgående bestyrelsesformand, Gerhard Cromme, hvis mandat udløber til februar næste år.

Jim Hagemann Snabe er tidligere administrerende direktør for den tyske it-virksomhed SAP.

Han sidder fortsat i bestyrelsen hos SAP, ligesom han også gør det i A.P. Møller-Mærsk, Allianz og Bang & Olufsen.

Samtidig er han med i bestyrelsen for den fond, der afholder World Economic Forum.

I forbindelse med valget til formand har Snabe dog tænkt sig at slanke sin bestyrelsesportefølje. Om nomineringen siger han:

- Jeg er glad for anbefalingen og den tillid, som mine bestyrelseskolleger udviser. Det bliver et stort ansvar at være med til at forme fremtiden for Siemens og fortsætte det gode samarbejde i bestyrelsen i min nye position, siger han i en pressemeddelelse.

Siemens er blandt verdens største producenter af elektronik. Koncernen har 348.000 ansatte og omsatte i 2015 for 75,6 milliarder euro, svarende til cirka 560 milliarder kroner.