Danske virksomheder vil have en bid af cannabiskagen

Danske virksomheder håber at få del i de milliarder, der forventes at være på markedet for cannabis.

Flere danske virksomheder undersøger nu muligheden for at få en bid af kagen, i forbindelse med at legaliseringen af cannabis spreder sig over hele verden.

Her er USA et af de førende lande, men også i Danmark er en forsøgsordning på vej, som kan åbne markedet for den plante, der hjælper mange alvorligt syge patienter.