Virksomheden PDC i Brøndby, der blev etableret i 1990?erne, deltager i erhvervsfremstødet i Sverige for dels at prioritere eksisterende kunder, dels at skabe nye kontakter inden for blandt andet sygehusvæsenet. Foto: Tine Fasmer

Danske virksomheder skal bide sig fast i svensk succes

- Sverige er et rigtig godt sted at starte, hvis man som mindre virksomhed vil i gang med eksport. Vores eksportvirksomheder oplever det som ret ukompliceret at handle med svenskerne, siger administrerende direktør Karsten Dybvad, DI.

Erhvervsfremstødet Liveable Scandinavia i Stockholm, som kronprinsparret står i spidsen for, har fokus på Intelligent Healthcare, Sustainable Cities og Modern Lifestyle. En af de deltagende virksomheder er PDC fra Brøndby, der udvikler og forhandler it-løsninger inden for HR- og ressourceplanlægning - for eksempel til luftfartsindustrien og sygehusvæsenet. - Vi deltager i eksportfremstødet for dels at vise vores nuværende svenske kunder, at vi satser på dem, dels at knytte kontakter inden for sygehusvæsenet, hvor vi allerede i Danmark har en dominerende rolle med løsninger til fire ud af fem regioner, siger Director Business Solutions i PDC, Ole Grønskov.