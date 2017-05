Danske teleselskabers prisstigninger entrer gråzone

Det udløser ifølge selskaberne ekstra omkostninger, da de skal betale for deres kunders data hos andre. Om selskaberne så må kræve ekstra for det hos kunderne er en gråzone.

En stribe teleselskaber, deriblandt TDC og Telia, har forud for nye EU-regler hævet priserne på deres abonnementer. Reglerne skal sikre, at forbrugere ikke betaler ekstra for databrug i udlandet.

- Grundlæggende må man sige, at der er fri prisdannelse i Danmark, så teleselskaberne må altid sætte priserne op. Eller endnu bedre, sætte dem ned.

- Men det er en kompliceret sag, siger kontorchef i Energistyrelsen, Jakob Juul. Det er Energistyrelsen der regulerer branchen i Danmark.

Den første komplikation er, at EU-reglerne først træder i kraft 15. juni, så Energistyrelsen kan ikke formelt føre tilsyn med dem endnu, men kun vejlede.

- For det andet er den generelle regel, at selskaberne ikke må kræve en generel afgift for at muliggøre roaming i EU-lande.

- Det vil sige, at man ikke må have to identiske - eller så godt som identiske - abonnementer, hvor eneste forskel er, at det ene er dyrere og indeholder roaming og det andet er billigere og ikke gør.

- Det bliver så vanskeligt, hvis du har to abonnementer, hvor det ene har roaming og det andet ikke har, men der så også er andre forskelle.

- Der skal vi så ind og vurdere, om forskellighederne i indholdet i abonnementet retfærdiggør, at der er prisforskelle, siger Jakob Juul.

Hos brancheforeningen Teleindustrien ryster direktør Jakob Willer på hovedet over, at det er overhovedet er blevet et spørgsmål, om prisstigningerne er lovlige.

- Det er noget gedigent vrøvl og totalt ubegrundet at mistænkeliggøre branchen sådan her.

- Vi har fuldstændig fri prisdannelse i Danmark, og de må også begrunde det. For vi har heldigvis stadig ytringsfrihed. Hvad de ikke må er, at lave særskilt gebyr for international roaming. Men det er der heller ikke tale om, siger Jakob Willer.

Han mener, at alle har kunnet og kan se, at reglerne ville øge priserne. Derfor mener han også, at det kun er naturligt, at selskaberne hæver priserne.

- Er det så fordi, man forklarer kunderne, hvorfor priserne stiger, at det er et problem? Mener EU-Kommissionen virkeligt, at vi ikke må sige hvorfor?

- Det ville jeg godt nok synes var mærkeligt.