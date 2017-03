Administrerende direktør for GN Hearing Anders Hedegaard har en høne at plukke med det danske sundhedsvæsen.

Danske høreapparatskonger revser dansk behandling

Danmark er ellers et af verdens allerstørste lande, når der kommer til at producere høreapparater. Oticon, GN Hearing og Widex, der alle er danske, sidder på halvdelen af verdensmarkedet.

Det kan være en langt og træls vej til et høreapparat i Danmark. Behandlingen i de offentlige kan tage over et år, og det endelige høreapparat er ofte langt fra taget fra den øverste hylde.

De administrerende direktører for alle tre selskaber har derfor sammen skrevet en kronik i Berlingske fredag, hvor de revser den danske behandling.

- Alle vores selskaber er skabt på grund af den fremsynede holdning og stærke behandling af hørehæmmede, der var i Danmark i 1960'erne. Den ser vi nu falde bagud.

- Det er vi ærgerlige over. Ærgerlige over, at Danmark ikke længere kan stå som det bedste land i verden. Det har vi været, og det kan vi blive igen, siger administrerende direktør i GN Hearing Anders Hedegaard.

For nuværende skal danskere med høretab, som der anslås at være omkring 800.000 af, først til hørelæge. Hørelægen skal så henvise til en offentlig høreklinik.

Alene for sidstnævnte er ventetiderne ifølge Høreforeningen eksempelvis 121 uger i Odense, 96 uger i Aalborg og 50 uger i Slagelse.

De tre direktører så gerne, at det offentlige blev brugt til svære høretab, og lettere høretab i stedet blev behandlet på private, certificerede klinikker. Her kan borgeren så med sit tilskud i hånden selv vælge høreapparat.

- Systemet er kompliceret, dyrt og tager lang tid, siger Anders Hedegaard, der bedyrer, at kronikken ikke er skrevet for at øge salget i Danmark:

- For ingen af os er det danske marked længere afgørende, så det er ikke for at malke nogle kasser, dette her. Vi siger dette her, fordi vi er danskere og bekymrer os over, hvordan landet udvikler sig.

Han fortæller dog også, at det i høreapparatsindustrien som i alle andre industrier er vigtigt, at oprindelseslandet for virksomheden er værd at vise frem.

- Derfor siger vi også, at sundhedspolitik også er erhvervspolitik, siger Anders Hedegaard.