Danske forbrugere har haft travlt op til jul. I alt er danske Dankort blev brugt til køb for 30,5 milliarder kroner, viser tal fra Nets.

Danske forbrugere julehandlede for 30 milliarder på 23 dage

Årets julehandel er dermed vokset med en lille smule - 2,9 procent for at være præcis - siden 2015.

Særligt helt op imod jul, var der gang i kortene. Lillejuleaften alene skiftede 1,7 milliarder kroner hænder ved hjælp af det lille plastikkort. Kun tre gange tidligere har handlen på en enkelt dag været større.

På en gennemsnitlig dag i årets første 11 måneder bruger Dankort-brugerne omkring en milliard kroner.

Som mange har sunget, koster julen ikke kun mange penge. Den varer også længe. Og efter julehandlen er afsluttet, begynder muligheden for at bytte gaverne tirsdag.

Dansk Erhverv oplyser, at det er forventningen, at danske forbrugere vil bytte gaver for en kvart milliard kroner i år.

- Vi forventer, at hver tredje dansker vil bytte en eller flere julegaver efter jul, og det svarer til en samlet gavebytning for næsten en kvart milliard kroner, siger Bo Dalsgaard, der er jurist og chefkonsulent i Dansk Erhverv.

Meget af årets julehandel er foregået på netbutikker. Derfor opfordrer Bo Dalsgaard utilfredse gavemodtagere til at undersøge, hvordan gaven er købt og hvilke regler, der gælder på det område.

Reglerne er ikke ens ved køb i butik eller på nettet, og der kan også være forskel på køb fra danske og udenlandske netbutikker, påpeger han.

Forbrugerne skal også være opmærksom på, hvilken tilstand varen skal være i, før den kan returneres eller byttes. Det siger vicedirektør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Niels Beier, i en skriftlig meddelelse.

- Har du fået et par løbesko, må du selvfølgelig gerne prøve dem, men du må ikke tage ud og løbe en tur i dem og så gå ned i butikken for at bytte dagen efter, siger han.