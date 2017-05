Danske boligejeres skattegæld kan løbe op i 85 milliarder

Tallet vækker en vis bekymring hos lektor Morten Skak, der forsker i boligøkonomi på Syddansk Universitet.

- Jeg tænker, at det kan blive et problem engang i fremtiden. Det er et stort beløb, og der vil være en vis usikkerhed omkring, hvor meget vi får ind, siger Morten Skak til Politiken.

Med en "betydelig usikkerhed" anslår Skatteministeriet, at boligejerne vil indefryse omkring halvdelen af det beløb, der potentielt kan indefryses.

Når ministeriet tager højde for den forventede udvikling i boligpriser og antallet af salg, betyder det, at det indefrosne beløb i 2060 vil være cirka 85 milliarder kroner i 2017-priser.

Morten Skak pointerer, at banker og realkreditinstitutter har mulighed for at frasortere lånere med dårlig økonomi, men muligheden for at indefryse skattegælden vil være tilgængelig for alle husejere.

- Selv i kviklånsbranchen ser man lige efter, om folk står i et eller andet register. Det gør man jo ikke her, siger Morten Skak.

Også nationalbankdirektør Lars Rohde har kritiseret ordningen.

- Vi har i Danmark et velfungerende finansielt marked, som kan yde kredit til boligejere, der efter mærkbare stigninger i boligens værdi skal betale mere i boligskat.

- Det er derfor ikke oplagt med en indefrysning af den fremtidige boligskattestigning, der betyder, at staten agerer bank for husholdningerne, lyder det i en pressemeddelelse.

Skatteministeriet pointerer ifølge Politiken, at statens pant i boligen giver en "stor sikkerhed".

- Erfaringsmæssigt er der generelt høj sikkerhed for boligrelateret gæld. Således udgør nedskrivningsprocenten i realkreditsektoren i et normalt år cirka 0,15 procent, skriver ministeriet i en e-mail.

Heller ikke Curt Liliegreen, direktør i Boligøkonomisk Videnscenter, mener, at den udskudte boligskattegæld bør give anledning til bekymring for de offentlige kasser.

- En sådan udskydelse af skat kender vi også fra Sverige, hvor man har en værdistigningsafgift og også er oppe på at udskyde meget betydelige beløb.

- 85 milliarder kroner i Danmark bliver muligvis et problem i 2060, og der er meget lang tid til 2060. Aftalen løber kun til 2025. Jeg mener ikke, at man skal bedømme den nuværende skatteaftale i 2017 på, hvad der kommer til at ske i 2060, siger han.