Danske aktier er med til at sikre ATP milliardafkast

Selskabet har onsdag offentliggjort sit regnskab for første halvår af 2017, og det viser et pænt plus på bundlinjen.

ATP har i perioden opnået et investeringsafkast på 14,7 milliarder kroner, svarende til et afkast på 14,6 procent af selskabets reservebeholdning.

Det er det stærkeste halvårsresultat i fem år, og det er nu lykkedes at skabe positivt afkast i 18 af de 20 seneste kvartaler.

Danske aktier bidrog med hele 4,1 milliarder kroner til bundlinjen, men også koncernens øvrige investeringer gav pæne afkast.

ATP-direktør Christian Hyldahl advarer dog mod at tro for blindt på, at udviklingen fortsætter.

- Den geopolitiske usikkerhed er steget, mens usikkerheden i økonomien er faldet. Amerikansk og europæisk økonomi udvikler sig positivt, men renterne er stadig ekstremt lave.

- Det er godt for væksten, men for investorerne vil det være en udfordring fortsat at skabe tilsvarende høje afkast i kommende kvartaler og år, siger han i en kommentar til regnskabet.

Fordi danskerne lever længere og længere, må pensionsselskaberne hele tiden overføre penge til pensionsgarantier.

Det gælder også ATP, der indtil videre har sat én milliard kroner ind på den konto i år.

ATP's pensionsgarantier har en samlet værdi på 636 milliarder kroner. Dertil kommer bonuspotentialet, som udgør 112 milliarder kroner.

Alle danske lønmodtagere og modtagere af overførselsindkomster indbetaler penge til ATP Livslang Pension, der administreres af ATP.

Ordningen er vedtaget ved lov og fungerer som et tillæg til folkepensionen.