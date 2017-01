Danske Pandora åbner butikker i smykkemekkaet Indien

Til at begynde med er forventningen at åbne cirka 50 konceptbutikker i Indien over en periode på tre år. Fem butikker i 2017. Den første butiksåbning er planlagt i første kvartal.

Topchefen i Pandora, Anders Colding Friis, har høje forventninger til det indiske marked.

- Detailhandel og konceptsalg i Indien udvikles med hastige skridt, siger han.

- Desuden er modesmykker i stigende grad blevet populære blandt forbrugerne, og da Indien allerede er et af verdens største smykkemarkeder, er der et stort potentiale for Pandora.

Pandora har allieret sig med en lokal distributør i Indien, Pan India, som får eksklusive distributionsrettigheder til Pandoras smykker i Indien. Parterne har underskrevet en hensigtserklæring.

- Med vores nye samarbejdspartner og distributør, som har indgående kendskab til og erfaring med det indiske detailmarked, mener vi, at vi har en unik mulighed for at positionere Pandora som et førende, internationalt smykkebrand i Indien, siger topchefen.

Pandora har i forvejen butikker over hele verden. Smykkerne sælges i mere end 100 lande fordelt på seks kontinenter via cirka 9000 forhandlere og mere end 2000 konceptbutikker.