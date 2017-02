Danske Bank tjente 19,9 milliarder på bundlinjen i rekordår

- 2016 var endnu et år med betydelig fremgang for Danske Bank, siger topchef Thomas F. Borgen i regnskabet.

- I et udfordrende marked leverede vi et tilfredsstillende resultat, samtidig med at vi styrkede vores markedsposition. Med et afkast på egenkapitalen på 13,1 procent nåede vi vores langsigtede mål, tilføjer han.

Den bugnende bundlinje kommer i høj grad aktionærerne til gode. Danske Bank sender milliarder retur i udbytte og aktietilbagekøbsprogram, der øger værdien af aktierne.

- Bestyrelsen indstiller på baggrund af bankens stærke kapitalposition, at der udbetales et udbytte på 9,0 kroner per aktie. Dette svarer til 45 procent af årets resultat efter skat, skriver banken i regnskabet.

I 2015 fik aktionærerne otte kroner per aktie.

Ud over udbyttet foreslår Danske Bank et aktietilbagekøbsprogram på 10 milliarder kroner. Det er en milliard kroner mere end i 2015.

Før skat lyder resultatet på 25 milliarder kroner mod 18 milliarder i 2015.

Banken noterer sig i regnskabet, at resultatet er drevet af fremgang i indtægter, faldende omkostninger og lave nedskrivninger. Til gengæld trækker det lidt ned, at boligejerne ikke omlægger lån i samme tempo som i 2015.

- Indtægter i alt steg fem procent og udgjorde 48,0 milliarder kroner mod 45,6 milliarder kroner i 2015 drevet af øgede nettorenteindtægter, handelsindtægter og øvrige indtægter.

Handelsindtægterne var præget af engangsbeløb for salg af VISA Europe og Danmarks Skibskredit A/S.

Trods den lave rente lykkedes det også Danske Bank at tjene flere penge i nettorenteindtægter. Den post steg tre procent til 22 milliarder kroner, fordi forretningen voksede.

Mens danske boligejere omlagde lån i stor stil i 2015, så dæmpedes interessen i 2016, og det kan ses i Danske Banks gebyrindtægter.

Det betød, at nettogebyrindtægterne faldt seks procent til 14,2 milliarder kroner.

Årets resultat for 2017 venter banken lander på 17-19 milliarder kroner.