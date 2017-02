Danske Bank og MobilePay ramt af massivt it-nedbrud

Alle Danske Banks it-systemer er nede grundet et teknisk problem. Banken ved ikke, hvornår problemet er løst.

Banken fortæller klokken 18, at den mener at have lokaliseret problemet og håber på at finde en løsning inden for kort tid.

- Vi er nede med alle vores onlinekanaler i alle de markeder, vi er på.

- Heldigvis mener vi, at problemet er begrænset til et netværksproblem. Altså et teknisk problem i huset. Så vi ved nogenlunde, hvad vi skal gå efter.

- Dermed er det dog ikke sagt, at vi med sikkerhed snart er oppe igen, siger pressemedarbejder hos Danske Bank Peter Kjærgaard.

Han afviser, at der skulle være tale om et hackerangreb.

- Vi har ingen indikationer på, at det skulle være sådan noget, der er sket, siger Peter Kjærgaard.

Mens et nedbrud i Danske Bank før i tiden kun ville berøre bankens egne kunder betyder nedbruddet nu, at så godt som alle danskere er berørt via bankens mobilbetalingssystem MobilePay.

MobilePay har over 3,3 millioner regelmæssige brugere, og der bliver normalt overført næsten 100.000 kroner hvert minut via app'en.

I efteråret gik en lang stribe andre banker, der ellers havde kørt den konkurrerende mobilbetalingsløsning Swipp, ind i MobilePay.

Danske Banks Facebook-side flyder da også over med kommentarer fra folk, der ikke kan betale med MobilePay i butikkerne.