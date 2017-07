Danske Bank drives frem af økonomisk medvind i Norden

Årets første seks måneder har været bedre end forventet for Danske Bank. Banken kan torsdag præsentere et overskud på 10,3 milliarder kroner for perioden.

Fremgangen på bundlinjen får banken til at opjustere forventningerne til det samlede resultat for 2017 fra et overskud på mellem 17 og 19 milliarder kroner til 18 til 20 milliarder kroner.