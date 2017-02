Danske Bank afviser Nets: MobilePay får ikke mobilt dankort

Men det lykkelige ægteskab mellem de to tjenester er nu aflyst. Danske Bank har droppet at lukke Nets' tjeneste indenfor i MobilePay.

Nets vil til foråret præsentere en app, der giver forbrugerne mulighed for at bruge dankortet via mobilen, når de står i butikkerne. Løsningen skulle have været integreret i Danske Banks tjeneste Mobile Pay.

Det skriver TV2 Business.

Dermed får de 3,3 millioner brugere af MobilePay ikke adgang til det nye mobile dankort.

- Efter et langt forhandlingsforløb er Danske Bank endt med at meddele Nets, at det kommende mobile dankort ikke passer ind i MobilePay appen, siger chefen for Danske Banks Personal Banking, Jesper Nielsen, til TV2 Business.

- Banken vurderer, at en accept af det mobile dankort vil komplicere mange brugeres oplevelse ved at bruge MobilePay og begrænse løsningens innovation og udvikling.

I sin afvisning henviser banken til udfordringer med brugervenlighed og tilgængelighed.

Jesper Nielsen fremhæver, at MobilePay er i gang med at udvikle blandt andet en model, hvor brugerne ikke behøver logge på telefonen eller appen, når de betaler indkøb for beløb op til få hundrede kroner.

Ifølge avisen Børsen vil Nets efter de afbrudte forhandlinger lave sin egen dankort-app.

Den bliver en direkte udfordrer til MobilePay, hvor pengene overføres konto-til-konto uden om den nuværende infrastruktur for betalingskort.

Jeppe Juul-Andersen, der vicedirektør og ansvarlig for dankort hos Nets, oplyser til avisen, at Nets vurderer, at halvdelen af alle betalinger i 2020 vil foregå via mobilen.