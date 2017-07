Dansk vinduegigant involveret i sag om industrispionage

En nu bortvist Velux-chef mistænkes for at have forsøgt at sælge store mængder fortrolige data til vinduekoncernens største konkurrent, polske Fakro.

Velux bekræfter over for Finans, at sagen blev afsløret, da en polsk kvinde, der fungerede som mellemmand, sidste år fik kolde fødder. Hun valgte derfor at sladre til Velux' topchef, Jørgen Tang-Jensen.

Efterfølgende opdagede virksomheden ifølge pressechef Jens Bekke, at Velux-chefen havde downloadet store mængder data.

Den pågældende chef havde også lavet en form for menukort med dokumenter, optagelser og billeder, der skulle præsenteres for Fakro.

- Vi er utroligt skuffede over at opdage, at en betroet medarbejder kan finde på at gøre sådan noget, siger pressechef Jens Bekke til Finans.

Den pågældende medarbejder nægter sig skyldig, oplyser hans advokat.

Fakro bekræfter, at firmaet har holdt møder med den polske kvinde. Det skete ifølge Fakro for at skaffe dokumentation for, at Velux overtræder konkurrenceloven.

Da kvinden ikke havde denne dokumentation, blev dialogen ifølge Fakro standset, og firmaet afviser at have gjort noget forkert.

- At samle dokumenter om lovbrud begået af en konkurrent er lovligt, hedder det i et skriftligt svar til Finans.

Velux og Fakro er nummer et og to på verdensmarkedet for ovenlysvinduer. De har i årevis ligget i åben krig, hvor parterne har beskyldt hinanden for ufine metoder, skriver Finans.