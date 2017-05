Dansk regnskab bekræfter PostNords dybe krise

Allerede i februar kom det frem i regnskabet for PostNord, at forretningen Danmark klarer sig ualmindeligt skidt.

PostNord er ejet af den danske og svenske stat. Ved regnskabet for den samlede forretning tidligere i år kom det frem, at der vil blive behov for milliarder for at holde forretningen i Danmark kørende.

Det er endnu uafklaret, hvem der skal lægge de penge. Den svenske stat har udtrykt skepsis over for at betale for den underskudsgivende danske del af forretning. En politisk aftale ventes først til sommer.

Indtil da kan politikerne læse dystre ord i regnskabet.

- Siden årtusindskiftet er antallet af breve reduceret med knap 80 procent. I 2016 var brevfaldet på 19 procent imod 16 procent i 2015.

- Udviklingen har medført et behov for at tilpasse forretningen til de nye markedsbetingelser, herunder fortsætte og intensivere arbejdet med at effektivisere administration og produktion, skriver PostNord Danmark.

Grumt er det da også. Omsætningen - de penge, der kommer ind - faldt i 2016 til 6,6 milliarder kroner. Det er omkring 600 millioner kroner lavere end året før.

Det er medvirkende til, at PostNord Danmark tabte 1,4 milliarder kroner i 2016.

- Der vil fortsat være et kraftigt fald i brevantallet i 2017, og sammen med udviklingen i salget af øvrige produkter er det forventningen, at PostDanmark realiserer et væsentligt fald i den totale omsætning.

- Det vil skabe et kontinuerligt pres på PostDanmarks forretning, og igennem året vil der derfor ske en fortsat omkostningstilpasning, hvilket blandt andet vil resultere i reduktioner i antallet af medarbejdere.

På grund af omfanget af tilpasninger samt udgifter til omstillinger forventes der ligeledes et underskud for 2017, skriver PostNord Danmark om indeværende år.