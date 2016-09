Dansk rådgivningskolos kan købe op for en milliard

Cowi i Lyngby har efter et pænt første halvår fokus på vækst. Bankbogen lyder på over en milliard kroner.

- Det er ikke for sjov, at vi vil være større. Det er fordi, at de store projekter, der er derude, skal man have en vis størrelse for at få.

- Væksten skal skabes ved, at vi tiltrækker de bedste og dygtigste mennesker på globalt plan. Man skal vise kunderne, at man har de bedste til opgaverne, før man får deres underskrift. Og så vil vi blive større ved at købe op, siger Lars-Peter Søbye.

Cowi, der er fondsejet, står i den situation, at selskabet giver et pænt overskud, og ingen nævneværdig gæld har. Derfor har Lars-Peter Søbye også en fuld pengekiste, når det kommer til at købe op.

- Jeg har på den gode side af en milliard til at købe op for, hvis de rigtige opkøb kommer. Men de skal passe ind i forretningen og samtidig være til salg, så de muligheder hænger ikke på træerne, siger Lars-Peter Søbye.

Opkøbet skal komme oven på den vækst, Cowi selv skaber. I første halvår steg omsætningen med 150 millioner kroner til 3,0 milliarder. Samtidig steg driftsresultatet med over 10 procent til 102 millioner kroner.

- Vi har gjort det bedre på alle parametre i første halvår i forhold til samme periode sidste år.

- Vi har fokuseret på aktiviteterne i Skandinavien og så på infrastruktur. Det har gjort, at vi har vundet en lang række opgaver, siger Lars-Peter Søbye.

Blandt de kontrakter, som Cowi har vundet, er en større skybrudstunnel i København samt rådgivningen af byggeriet på den gamle postterminalgrund ved Københavns Hovedbanegård.