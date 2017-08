Dansk økonomi buldrer derudaf - vækst på over to procent

Det går rigtigt godt for dansk økonomi for tiden. Faktisk er væksten højere, end den har været i mange år.

Dermed har vi i seks kvartaler i træk haft positive vækstrater herhjemme - det er ikke sket siden 2004.

Og ifølge Dansk Erhvervs cheføkonom, Steen Bocian, har opsvinget bidt sig så meget fast, at man skal fokusere på at øge udbuddet af arbejdskraft.

- Regeringens udspil i går og i forgårs til reformer trækker i retning af øget arbejdsudbud, men i lyset af det stramme arbejdsmarked kunne man godt ønske, at arbejdsudbudseffekterne var større og hurtigere virkende, skriver Steen Bocian i en kommentar til tallene.

For et par uger siden antydede den såkaldte BNP-indikator, at vi i år for første gang siden 2006 er på vej mod en årlig vækst på mere end to procent.

Og nu viser et forbedret datagrundlag altså, at formodningen ser ud til at holde stik.

Dykker man lidt længere ned i tallene, overrasker privatforbruget ved at stå helt stille. Derimod stiger det offentlige forbrug og skibsinvesteringer.

Og selv om importen steg 0,8 procent, voksede importen samtidig med 1,8 procent.

Væksten i EU-landene har i samme periode været 2,2 procent, og i USA var den 2,0 procent.