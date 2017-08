Dansk modebranche øger tøjeksporten med 18 procent

Men der er mere at komme efter, konkluderer analysen.

- Privatforbruget og samfundsøkonomien ventes at stige markant i flere store lande, hvor dansk eksport endnu er lav, og mulighederne er mange, siger partner hos Deloitte Morten Gade Steinmetz.

En af producenterne, modeselskabet NN07, har fulgt rådet og vendt blikket mod fjernere markeder.

Og det har givet resultater.

- De skandinaviske lande er et samlet hjemmemarked for os. Men for at vokse og samtidig gøre virksomheden mindre afhængig af enkelte markeder har vi lagt en international strategi.

- Den giver nu resultat, så vi kan holde en samlet tocifret vækstrate, siger direktør Tommy Holte.

Modebranchen i Danmark er præget af få store virksomheder med giganten Bestseller i spidsen. Ti virksomheder står for op mod 90 procent af omsætningen.

Organisationen Wear under brancheorganisationen Dansk Erhverv oplyser, at beklædning står for 4,3 procent af den samlede danske vareeksport.

Man vurderer også, at de seneste års vækst i eksporten ser ud til at fortsætte. Årets første kvartal gav et løft i eksporten af beklædning på fem procent.

Den danske modebranche samles den kommende uge i København til den halvårlige modeuge, Copenhagen Fashion Week.