Dansk milliontab martrer svensk storbanks regnskab

Den danske del af forretningen tabte 214 millioner kroner i de sidste tre måneder af 2016. Det skete, fordi et stort udlån blev opgivet, og pengene må anses for værende tabt.

Regnskabet for 2016 er skuffende, ikke mindst fordi Handelsbanken i Danmark mistede et trecifret millionbeløb sidst på året.

- Det er rigtigt, at vi i fjerde kvartal har en stor, ekstraordinær nedskrivning på et ældre, enkeltstående engagement. Det betyder, at vi har et ekstraordinært højt niveau for nedskrivninger.

- Og det er det, der gør, at vores resultat for 2016 er kraftigt negativt påvirket, siger direktør for Handelsbanken i Danmark Lars Moesgaard.

Nedskrivningen har da også været voldsom. Hele Handelsbankens nedskrivninger steg med 75 procent i fjerde kvartal, svarende til et hop på 357 millioner svenske kroner.

Hoppet er "fuldkomment forårsaget af en enkelt eksponering."

Handelsbanken i Danmarks nedskrivninger steg 140 procent eller med 417 millioner svenske kroner i 2016.

Lars Moesgaard ønsker ikke at komme nærmere ind på, hvilket udlån der altså har kostet Handelsbanken Danmark et så stort beløb.

- Jeg kommenterer ikke på enkeltengagementer. Men jeg vil sige, at niveauet og størrelsen for nedskrivningen er usædvanligt højt. Så det er ekstraordinært, dette her.

- Men det at drive bank indebærer risici, og det kommer nogle gange til udtryk ved, at man må nedskrive, siger Lars Moesgaard.

Ud over den voldsomme begmand er det faktisk gået solidt frem for Handelsbanken i Danmark.

Der er kommer flere kunder til, og udlånet er steget med fire milliarder kroner.

- Vi er helt tilfredse med vores forretning. Vi laver flere forretninger med vores gamle kunder og får løbende nye ind.

- Heldigvis har vi meget tilfredse kunder, der anbefaler os til andre. Det kan vi kun være glade for, og det betyder også, at jeg tror, at vi vil vokse mere, siger Lars Moesgaard.