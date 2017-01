B&O Plays nyeste højttaler, Beoplay M5, er et godt eksempel på, hvordan der satses på dansk design i den stribe af streamingprodukter, der er kommet fra danske virksomheder. Højttalere er beklædt med uld på siden, og toppen er fremstillet af anodiseret aluminium.

Dansk lyddesign indleder global offensiv

Hos B&O Play, der er er et datterselskab fra det navnkundige B&O, er ambitionen klar.

I hvert fald er hele to danske virksomheder med netop det som speciale i gang med at erobre markedsandele i Nordamerika, Europa og Asien.

God lyd kombineret med skandinavisk design ser ud til at være en god salgsvare i store dele af verden.

- Vi vil være det førende brand indenfor audio lifestyle, siger global pr- og marketingmanager Anton Greiffenberg.

B&O Play laver højttalere og hovedtelefoner, der er målrettet brug af streamet musik fra for eksempel Spotify og andre lignende tjenester. Produkterne ligger i den dyre ende

Det har været så stor en succes, at omsætningen sidste år lå lige under milliarden og dermed er tæt på at udgøre 40 procent af hovedkoncernens samlede omsætning.

Hovedparten af omsætningen kommer fra eksport til andre europæiske lande samt USA, Kina og Japan.

- Men selv om vi er vokset hurtigt, opfatter vi stadig os selv som en slags start up. Det er en af vores styrker, siger Anton Greiffenberg.

I hælene på B&O Play er et andet dansk startup Libratone, der blev stiftet i 2009, men omstruktureret med ny kapitalstærk kinesisk ejer i 2013.

Libratone har hovedsæde i Københavns Nordhavn og satser ligesom B&O Play på danskdesignede højttalere og hovedtelefoner.

Og ligesom B&O rider Libratone på streamingbølgen, der har gjort det attraktivt at skrotte de gamle stereoanlæg til fordel for små højttalere med god lyd, der kan parres i en uendelighed, så man opnår stor lydeffekt.

- Vi har firedoblet omsætningen fra 2015 til 2016 og femdoblet antallet af solgte enheder, fortæller administrerende direktør fra Libratone, Jan McNair.

15 procent af Libratones højttalere og hovedtelefoner bliver solgt i Norden, mens 85 procent ryger til andre europæiske lande, samt Asien og Nordamerika.

Ifølge Jan McNair bygger virksomheden blandt andet på en stolt dansk tradition for at lave god lyd.

- Og så satser vi på et moderne dansk design, hvor vi er åbne for de ting, som man gerne vil have i andre lande.

Både B&O Play og Libratone har i den forgangne uge præsenteret de nyeste produkter på verdens største messe for forbrugerelektronik, CES, der har været afholdt i Las Vegas.