Dansk firma vil gøre bæredygtig laks til eksporteventyr

Et danskbaseret firma, der er førende i verden med produktion af store bæredygtige laks til lands, har netop rejst en halv milliard kroner hos investorer til at starte et kæmpe lakseanlæg op i Miami i USA.

Produktionen af bæredygtig og medicinfri laks i bassiner til lands anses for at have stort internationalt potentiale på et globalt fiskemarked, hvor de fleste spisefisk i dag kommer fra fiskefarme.