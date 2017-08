Dansk designer præsenterer sin Tesla-konkurrent i 2018

Modellen EMotion vil for første gang blive afsløret for offentligheden på teknologimessen CES i Las Vegas i januar 2018.

Den danske bildesigner Henrik Fisker er meget snart klar til at præsentere den første bil fra sin nye elbilsvirksomhed, Fisker Inc.

Det oplyser Henrik Fisker selv fredag, skriver mediet Techcrunch.com.

Selv om sløret for bilen først bliver løftet i januar, så er billeder af bilen allerede sluppet ud fra virksomheden.

Bilen vil angiveligt få en rækkevidde på omkring 640 kilometer på en opladning. Den vil få et prisskilt på 129.000 dollar (omkring 815.000 kroner).

Fisker Inc. åbnede tidligere på året for bestillinger på bilen, men de første kunder vil først få glæde af bilen i 2019.

Fisker inc. er Henrik Fiskers andet forsøg på at etablere en elbilsvirksomhed. Den første - Fisker Automotive - blev begæret konkurs i 2011 og siden solgt videre til en kinesisk køber.

I et forsøg på at konkurrere med giganten på markedet - amerikanske Tesla - arbejder Fisker Inc. på en billigere version af EMotion. Den vil ifølge planen være klar i 2020 og få et prisskilt på 34.000 dollar - præcis 1000 dollar mindre end Teslas Model 3.

Den danske bildesigner har en lang karriere bag sig hos flere af verdens største bilmærker.

Han har således blandt andet designet BMW's model Z8 og Aston Martins V8 Vantage.

Selv om Tesla dominerer markedet for elbiler, så mener danskeren, at der er plads til flere spillere i elbilsindustrien.

- Tesla har ikke rigtig nogen konkurrent. Det ser ikke ud til, at der er nogle på vej. Det er på tide at tage næste skridt i denne teknologi, og jeg tror på, at vi har opnået nogle reelle gennembrud, siger Henrik Fisker til mediet The Street.