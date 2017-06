Dansk arkitekt lover at skabe ny ikonisk bygning i Sydney

Solen stod højt på himlen, flere tv-stationer var mødt op, og premierministeren i delstaten New South Wales holdt tale, da det søndag formiddag lokal tid i Sydney blev afsløret, at det danske arkitektfirma 3XN har vundet en opgave med at tegne bygningerne til et nyt fiskemarked i millionbyen.

Og det er en stor opgave at få på krogen, fortæller arkitekt og medstifter af 3XN Kim Herforth Nielsen, der deltog i festlighederne.

- Ikke siden operaen i Sydney blev bygget, er staten gået ind i noget lignende hernede. Så det er af utrolig stor betydning for os og for Sydney, siger han til Ritzau.

Byggeriet indledes næste år og skal gøre en i forvejen stor attraktion med over tre millioner besøgende årligt endnu større. Tiden er løbet fra de nuværende rammer for Sydney Fish Market, der ligger i en tidligere fabrikshal.

Den nye bygning bliver ifølge Kim Herforth Nielsen så "fuldstændig unik og enestående", at folk vil valfarte til stedet bare for at se og opleve det.

Opgaven er vundet i konkurrence med andre arkitekter, og Kim Herforth Nielsen har et bud på, hvad juryen er faldet for.

- Vi har taget udgangspunkt i det, der skal foregå inde i huset. Og ikke gjort det omvendt ved at tegne en bygning, som man så propper et fiskemarked ind i.

- Vi har ramt det autentiske omkring et fiskemarked. Lige fra fiskene bliver bragt ind til auktion og engrossalg. Og så er der et niveau ovenpå med salg og fiskerestauranter, fortæller han.

Ifølge Kim Herforth Nielsen forventes det nye fiskemarked at få mellem seks og otte millioner besøgende om året. Dobbelt så mange som nu.

- Med 100.000 kvadratmeter bliver det verdens største fiskemarked og på en helt ny måde. Det bliver simpelthen en kæmpe attraktion for Sydney, mener han.

Markedet er i forvejen unikt alene på antallet af fiskearter.

- Der er omkring 500, mens der på en dansk fiskeauktion måske er 20 arter. Det er helt uhørt på verdensplan. Så hele fortællingen om det er i sig selv spændende.

At et dansk firma får så betydningsfuld en opgave i netop Sydney er pudsigt, i betragtning af at danske Jørn Utzon har tegnet Sydney verdensberømte operahus, der i årtier har været et vartegn for millionbyen.

Årelange skænderier mellem Utzon og bygherren, som endte med, at danskeren forlod Australien i vrede, er velbeskrevet.

Kim Herforth Nielsen ser ingen risiko for, at 3XN ryger ind i lignende problemer.

- Australien er et godt sted at arbejde. Der er en åbenhed over for danskere, og det har også noget med Utzon at gøre, mener han.