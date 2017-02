Det vil være godt for klimaet og fremme den grønne omstilling, hvis der bliver rettet op på EU''s vingeskudte system for handel med klimakvoter. Det mener vicedirektør i Dansk Energi Anders Stouge.

Dansk Energi håber på snarligt EU-fix for forurening

De danske energiselskaber håber, at tirsdag aftens EU-kompromis i Bruxelles kommer til at udgøre et længe ventet gennembrud, der for alvor skal få skik på luftforureningen og den grønne omstilling i Europa.

Et flertal af EU-landenes miljø- og klimaministre enedes om et oplæg til forhandlinger med EU-Parlamentet om en reform af EU's system for handel med CO2-kvoter.

- Det giver forhåbninger om, at det på et tidspunkt er markedet, der skal drive investeringerne i grøn teknologi.

- Det er det, vi har håbet på i mange, mange år med det her system, som ligger underdrejet i øjeblikket, siger Anders Stouge.

Han har tirsdag aften endnu ikke haft mulighed for at komme igennem alle detaljer i det politisk og teknisk komplicerede kompromis.

Men han hæfter sig umiddelbart ved to elementer:

Dels at et flertal af EU's medlemslande hurtigere end det, der har været lagt op til, vil tage ubrugte forureningskvoter ud af markedet.

Og dels at man lægger op til ikke blot at parkere, men på sigt også helt at annullere de kvoter, der ikke er blevet brugt.

Flere østeuropæiske lande med Polen i spidsen vil ellers have de parkerede kvoter tilbage i handlen, hvis der kommer mere gang i produktionen igen.

- Kompromisset giver et håb om, at det her instrument på sigt bliver styrende for omstilling og investeringer i energisektoren, siger Anders Stouge.

Ifølge ham kan der være penge at høste for den danske statskasse.

- Når kvotemarkedet ikke fungerer, så holder det ikke en hånd under markedsprisen på el - og så bliver den danske statskasse med tiden til at betale mere.

Danske eksportvirksomheder kan også ventes at få gavn af, at det bliver dyrere at udlede CO2.

- Når prisen på CO2 stiger, vil man kigge sig om efter at investere i grønne teknologier frem for sorte teknologier, siger Anders Stouge og peger på, at det vil være godt for producenter af både vindmøller, termostater og vinduer.