Danmarks rengøringsimperium går igen frem

- Vi har leveret solid vækst, en konstant margin og stærk evne til at skabe gode pengestrømme. Omsætningen fra globale kunder steg med ti procent og vil tilføjede tre nye i kvartalet, skriver administrerende direktør Jeff Gravenhorst i regnskabet.

ISS havde ved udgangen af første kvartal 491.193 ansatte, hvoraf 74 procent var fastansatte.

Derudover fortsatte fremgangen for ISS' såkaldte integrerede services forretning.

Her går ISS efter at få en slags totalentrepriser, hvor selskabet står for sikkerhed, kantine, rengøring og andet. Den slags kontrakter er udsat for mindre konkurrence, og dermed kan ISS tage mere for sine services.

- Vi fortsatte væksten i vores Integrated Facility Services drevet af nye kontrakter og kontraktudvidelser med Heineken i Holland, Bombardier i Nordamerika og Royal Mail i Storbritannien, skriver Jeff Gravenhorst.

Analytikernes forventninger, indsamlet af Ritzau Estimates, var under det, ISS har leveret.

Analytikerne havde ventet en omsætning på 19,3 milliarder kroner og et nettoresultat på 421 millioner kroner.