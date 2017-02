Danmarks mange vindmøller og solceller skal tænkes langt bedre ind i et sammenhængende energisystem, hvis den vedvarende energi ikke skal blive dyr for borgerne.

Danmarks grønne energiinvesteringer er præget af særinteresser

- Det er ingen kunst at køre på 100 procent vedvarende energi. Kunsten er at gøre det, så det ikke blive dyrere end i dag, siger professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet, Brian Vad Mathiesen.

- Det kræver, at vi investerer i langt mere sammenhængende teknologier, så det ikke kommer til at koste os alt for meget som borgere, siger han.

Han leder et stort, banebrydende projekt, hvor 17 centrale energiaktører fra ind- og udland de kommende år skal skrue et energisystem sammen i en vedvarende og ikke mindst omkostningseffektiv retning. Det skal omfatte både el, varme og transport.

- Vi har brikkerne i Danmark til et intelligent energisystem. Dermed har vi også chancen for at blive et levende laboratorium, som hele verden vil lære af, siger han.

- Desværre laver vi fortsat investeringer, som ikke er ret fornuftige. Såsom udbygningen med produktion af masser af el, som vi har masser af, i stedet for at bruge den billige el fra vindmøllerne til varmepumper, siger Brian Vad Mathiesen.

Et af udfordringerne er at få de mange aktører på energimarkedet til at spille sammen. Det erkender director Jan Eric Thorsen fra Danfoss.

- Alle vil jo nok sige, at i 2050 så sidder netop de på 80 procent af markedet. Og det gør alle jo næppe. Det her handler om at blive klogere sammen, så alle kan se deres rolle og nye muligheder i et fremtidigt marked, siger han.

Ifølge Brian Vad Mathiesen er det på høje tid, at Danmark rykker.

- Vi var i årtier førende i kraft af kraftvarmen men har sovet på laurbærrene, når det gjaldt om at få de vedvarende energier tænkt sammen. Lykkes det, kan danske virksomheder sikre sig masser af job mange år fremover, siger han.